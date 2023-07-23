Попри будь-які намагання зламати нашу державу й наших людей ми знаємо: в України є майбутнє – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків удару російських терористів по нашій Одесі. 19 ракет різних типів – абсолютно спеціально, щоб їх було складніше збити та щоб завдати більше руйнувань.

Цієї ночі в Одесі одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. 20 людей травмовані, і серед них четверо дітей. 11 років, 12 років, двоє 17-річних. Усім надається необхідна допомога. І я дякую кожному й кожній, хто з Одесою. Дякую всім у місті, хто допомагає постраждалим та з розбором завалів. Рятувальники й лікарі, військові й поліцейські, волонтери та місцева влада. Бізнес, який долучився. Дякую й усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному та своєму місту!

Окремо хочу подякувати й тим у світі, хто вже засудив цей черговий прояв російського зла. Не можна допустити, щоб люди у світі звикали до терористичних атак. Мішенню всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Їхня мішень – це людяність та основи всієї нашої європейської культури. Цієї ночі російська ракета – а це була Х-22, протикорабельна ракета, – влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси… Один із найцінніших соборів України. У 1936 році його розграбували та знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений. І ось знову терористи намагаються його знищити. Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – памʼятки архітектури. Історичний центр. Світова спадщина, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО. Постраждала й будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю.

Очевидно, все це – глобальна загроза. Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і в цих кремлівських божевільних теж не вийде.

Свято-Преображенський собор в Одесі буде. Обовʼязково ми все відновимо. До речі, я вдячний Італії, пані Джорджі Мелоні, депутатам італійського парламенту та всьому суспільству Італії за обіцянку допомогти з відновленням історичних памʼяток України.

Головне, що попри будь-які намагання зламати нашу державу й наших людей ми чітко знаємо: у нас, в України є майбутнє, бо ми захищаємо культуру й людяність. Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії.

І ще одне.

Ми вже почали готуватися до наступного тижня. Буде багато різних подій, які обовʼязково посилять український захист.

Я дякую Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата – вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним.

Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя.

Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього.

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!