АТАКА ДРОНАМИ ОДЕЩИНИ / УСПІХИ ЗСУ НА ФРОНТІ // Війна. День 516

24.07.2023 17:19 12

Нічний терор Одещини. росіяни знову атакували портову інфраструктуру, є поранені. ЗСУ мають успіхи на Сході та Півдні України, — повідомляють в Міноборони. А окупанти перебільшують власні досягнення на Сватівському напрямку, кажуть у Генштабі

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