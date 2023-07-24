АТАКА ДРОНАМИ ОДЕЩИНИ / УСПІХИ ЗСУ НА ФРОНТІ // Війна. День 516

Нічний терор Одещини. росіяни знову атакували портову інфраструктуру, є поранені. ЗСУ мають успіхи на Сході та Півдні України, — повідомляють в Міноборони. А окупанти перебільшують власні досягнення на Сватівському напрямку, кажуть у Генштабі

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