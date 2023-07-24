Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ ОДЕЩИНИ / УСПІХИ ЗСУ НА ФРОНТІ // Війна. День 516 24.07.2023 17:19 12 Нічний терор Одещини. росіяни знову атакували портову інфраструктуру, є поранені. ЗСУ мають успіхи на Сході та Півдні України, — повідомляють в Міноборони. А окупанти перебільшують власні досягнення на Сватівському напрямку, кажуть у Генштабі Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Дніпрянка завоювала ліценз У Дніпрі замінували 32 торго ⚠️ Рівень води у ставку-ох ТЕХНІКА ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ /К 🕗 СЬОГОДНІ! 20:00 🎙 Подкаст 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на "Канабіс - це наркотик, який Понад 7 000 родин Дніпропетро Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.07.2023 24.07.2023 8:44 20 Новини Новини України Попри будь-які намагання зламати нашу державу й наших людей ми знаємо: в України є майбутнє – звернення Президента Володимира Зеленського 23.07.2023 22:41 71 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.07.2023 23.07.2023 8:44 85 Новини Новини України Триває перевірка «військкоматів»: відповідальність за порушення неминуча – звернення Президента України 22.07.2023 21:46 80 Міжнародні новини Новини ТЕХНІКА ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ/КОШТИ НА ВІДБУДОВУ/ ПЕРЕМОГА ПАРААТЛЕТА. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 22.07.2023 15:11 85 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.07.2023 22.07.2023 9:49 89