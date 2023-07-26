Дуже важливо, що зухвалість цієї атаки російських терористів вдалося знищити – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету.

Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас.

Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці!

Я дякую кожному й кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Сьогоднішній день не став винятком.

Сьогодні відбулось перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно.

На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна – НАТО!

Сенат Італії ухвалив сьогодні рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. І це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди.

Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію.

Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує.

Слава всім, хто захищає Україну! До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом.

Слава Україні!