Працюємо над новою архітектурою безпеки, яка потрібна Україні, усій Європі, усій Євроатлантиці – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Щойно говорив із Президентом Фінляндії. Дуже тепла розмова. Подякував йому за підтримку України, наших людей, нашої оборони. Відзначив, як багато Фінляндія зробила для власної безпеки – історичні речі – і для безпеки всієї Європи. Маємо змістовну двосторонню співпрацю – найбільшу, ніж будь-коли від здобуття Україною незалежності. Відзначили й те, як важливо, щоб наші держави та всі наші партнери залишались і надалі принциповими у відносинах у європейських і євроатлантичних структурах – щодо нашого регіону, східного флангу Європи.

Зустрівся з Андерсом Фогом Расмуссеном – ми разом працюємо над новою архітектурою безпеки, яка потрібна Україні, усій Європі, усій Євроатлантиці. Пан Расмуссен зі своїм досвідом Генерального секретаря НАТО допоміг Україні із системою безпекових гарантій: її філософію та можливі рамки почали розробляти саме в очолюваній Расмуссеном та Андрієм Єрмаком експертній групі.

Зараз ми маємо вже спільноту з 32 держав, які приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій, а також і першу двосторонню угоду – з Британією. Будуть також нові угоди. Ми зараз фіналізуємо текст кількох документів. Дуже важлива робота.

І зараз пан Расмуссен представив плани щодо створення нової міжнародної робочої групи, яка займатиметься питанням євроатлантичної інтеграції України. Наближення повноправного вступу нашої держави в НАТО – це незмінний пріоритет. Поступово його реалізуємо.

Сьогодні ж провів нараду із Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи. І я вдячний усім працівникам, усім працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують – забезпечують українську силу – своєю роботою заради оборони. Я дякую всім вам! І, до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів – це одне з ключових завдань для ОПК.

Ще одне.

Наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область. Нікополь, Марганець. Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: у кожній громаді, у кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя.

Сьогодні я хочу особливо відзначити працівників ДСНС у Херсонській області: сержанти Іван Бочаров та Микола Любченко, головний майстер-сержант Роман Попурій. А також поліцейські: лейтенант Єгор Іванов та старший лейтенант Олександр Бутенко. ДСНС у Харківській області: сержант Дмитро Голосняк, головний майстер-сержант Олександр Антонів і полковник Олексій Сергієнко. А також поліцейські: капітан Анастасія Жижина та майор Артем Романько. Донеччина – відзначу екіпаж ДСНС «Фенікс»: майори служби цивільного захисту Едуард Анненков, Віталій Саламаха та Дмитро Дураков. А також екіпаж поліції «Білі янголи»: старший лейтенант Дмитро Соловій та Геннадій Юдін.

Я дякую всім вам і вашим колегам за самовідданість і за порятунок життів.

Слава всім, хто б’ється заради України та українців! Хто працює, допомагаючи битися. Хто працює, рятуючи людей та Україну.

Слава Україні!