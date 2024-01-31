Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів зміцнюємо наш повітряний щит – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Найперше – обмін, звичайно. Повернули наших людей. Ще 207. Загалом понад 3 тисячі. Хлопці, які воювали і в Маріуполі, і на інших напрямках на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Різні звання у хлопців, різний досвід. Усі однаково важливі для України. І так само звільнимо всіх наших людей. І це обов’язок. Ми шукаємо кожного й кожну – військових і цивільних. Перевіряємо всі можливості. І наша команда щодо цього працює без будь-яких перерв.

Друге. Готуємося до засідання Європейської ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде і вдячність усім нашим партнерам, і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, як потрібно Україні та всій нашій Європі. Визначимо пріоритети.

І третє, на що обов’язково треба звертати увагу. Всім.

Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки. Ракети та дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є й багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулої зими, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об’єктів. Зміцнюємо наш повітряний щит.

Ще треба багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу. Хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО. І кожен воїн у Силах оборони. І кожен працівник енергетичної сфери – усіх підприємств, які працюють. Усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика, велика робота багатьох людей.

Такий захист держави, такий захист життя нашого народу – це загальна справа. В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем усе залежить, звичайно, від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби в України не було таких людей, наша держава не змогла б вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні.

Я дякую всім, хто воює й працює заради держави. Усім, хто допомагає. І хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо! Як уже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів. Державних інтересів.

Я дякую всім, хто в Україні та з Україною! Хто вірить, б’ється та здобуває результат для нашого народу!

Слава Україні!