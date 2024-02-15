Створюємо для України нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме довгостроково – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Підсумки дня.

Перше – вдячність усім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Всього було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено. Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ. І скоро додамо ще сили нашому захисту від російського терору.

Друге – провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.

Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди.

Третє – нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею. Доручив Прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою.

Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас.

Четверте – провів зустріч із представниками українського бізнесу. Рада, яка була нещодавно створена, – Рада з підтримки підприємництва в умовах війни. Ми обговорили чіткі речі – те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі. Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні й збереженні якнайбільшої кількості робочих місць.

Є перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів. Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати «білий» бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає. І всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові межі для рішень теж уже окреслені.

І ще одне за сьогодні.

Доповідь Головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів.

Підписав сьогодні й кілька указів про нові заміни в Силах оборони України. Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів.

Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави й людей! Дякую всім, хто допомагає нам!

Слава Україні!