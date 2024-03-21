«Петріоти» та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Був сьогодні довгий день.

Передусім дякую нашим захисникам неба за збиті ракети. Понад 30. Зокрема, балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. «Петріоти» та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті «Кинджал» не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні «сірі» схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми й усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі.

Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвідок. Зокрема й про посилення нашого захисту від російського терору та наші активні дії проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі.

Було багато міжнародної роботи. Перше – це участь у засіданні Європейської ради, це вже традиційний формат нашої взаємодії із Євросоюзом. Сьогодні говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави.

Друге за сьогодні в міжнародній роботі – розмова з Прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом. Говорили з ним і про посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу. Говорили й про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди.

Третє – в Україні з візитом був сьогодні голова Військового комітету НАТО адмірал Бауер. Звичайно, ключове – це підтримка наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно та фактично частиною Альянсу, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю.

Я дякую всім, хто підтримує Україну, українців! Дякую всім, хто воює й працює заради нашої незалежності, заради нашої сили.

Почав я цей день у Київській області – у Мощуні та Гостомелі. Зараз уже йдуть другі річниці звільнення міст і сіл Київщини від російських убивць. Ми маємо пам’ятати та завжди говорити про те, що Україні та українцям вдалося, маємо завжди бути вдячними тим, хто у визначальний час не розгубився, хто бореться, працює, хто дає Україні необхідні результати. Все залежить від нашої власної сили – Україна може досягати того, чого потребує. Україна це довела. І обов’язково, обов’язково переможе.

Слава Україні!