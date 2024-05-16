Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.30 16.05.2024

Оперативна інформація станом на 10.30 16 травня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася вісімсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сили оборони продовжують захищати зайняті рубежі та проводять заходи для недопущення просування противника в глибину нашої території, зриву виконання ним злочинних намірів.

З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське – Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне – Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке – Костянтинівка та Солодке – Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка – Урожайне. Завітне Бажання – Старомайорське. На напрямку Володине – Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ.

Тримаємо оборону мужньо! Даємо ворогу гідну відсіч! Слава Україні!