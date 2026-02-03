Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 03.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 03.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1441-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 127 обстрілів, в тому числі п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 760 осіб. Також ворог втратив шість танків, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 1171 безпілотний літальний апарат, 153 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!