Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.02.2026

Оперативна інформація станом на 08.00 26.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1464-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 68 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5271 дрон-камікадзе та здійснили 3222 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Лужки Сумської області; Покровське, Гаврилівка, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Островське, Чарівне, Залізничне, Трудове, Світла Долина, Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 10 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції наших військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку противник 36 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак, в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 25 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 681 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!