Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 02.09.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 02.09.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1652-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 93 авіаційні удари, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 511 дронів-камікадзе та здійснили 2969 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 57 із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Товстодубове, Нескучне, Уланове, Юнаківка, Волфине. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Вільна Слобода, Хотінь та Храпівщина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, п’ять гармат та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили шість ворожих штурмів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Волохівка, Хатнє, Бочкове та в районі Вовчанських Хуторів і Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Довгеньке та Ківшарівка.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Новоосинове, Дробишеве, Чернещина, Ольгівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії у напрямку населених пунктів Озерне, Миколаївка та в районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Степанівка, Софіївка та в бік Новопавлівки й Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у бік населених пунктів Новий Донбас, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне, Муравка, Молодецьке, Горіхове.

На Олександрівському напрямку російські загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1969 безпілотних літальних апаратів, 383 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!