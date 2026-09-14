Якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя, Україна зробить свої деескалаційні кроки – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Кілька головних речей за цей день. З військовими – була розмова з міністром оборони Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ Драпатим. Максимально прискорюємо всю роботу для захисту від реактивних «шахедів». Виробники готують рішення: є розробки, є випробування, але потрібні обсяги виробництва якнайшвидше і достатні, і безумовно перевірені. Кожен день потрібно фіксувати, що робиться і які рішення можуть прискорити результат. Я хочу подякувати усім нашим виробникам, які справді працюють для результату.

Наступне. Провів сьогодні нараду з Прем’єр-міністром та міністром фінансів України. Про бюджет цього року й наступного. Зараз фактично всі кошти державного бюджету – це так чи інакше найбільше кошти оборони. Зброя, це виплати військовим, це видатки на підтримку нашої стійкості, стійкості України, на проходження зими, на підтримку людей. І частину із цих видатків Україна закриває самостійно, але частина – і це факт, значна – від партнерів. Щоб закрити цей дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, має бути максимально злагоджена робота парламентарів та уряду. Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, – цілком конкретний. І це – саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне – це конкретні кошти для того, щоб Україна жила й могла оборонятись. Це кошти, які прив’язані до ситуації. До реальної ситуації цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Не важливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів уже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням – закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету. Кабмін України свою частину роботи зробить. І треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків. Має бути чесна робота. Я попросив Прем’єр-міністра, попросив міністра фінансів перевірити це.

Треба поставити крапку в історії із шахрайськими кол-центрами в Україні – законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж у порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу всіх парламентарів так само завтра підтримати рішення про звільнення Генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є у Верховній Раді, я направив. Україна бачила причини для цього, і голосів має бути достатньо.

Ще кілька речей.

Усі ми розуміємо: санкції проти Росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції, точно не час рятувати від санкцій російських олігархів і точно не час Європі робити подарунки Росії. Усманов, Фрідман, інші такі російські фігури поки не зробили своїх кроків проти війни. Не час Європі забувати, що відбувається. І потрібні нові санкції та, якщо чесно, сильніші – такі, щоб Росія не адаптувалася до них, зокрема санкції антибалістичні – проти всіх російських виробництв балістики, санкції, що обмежують російські фінанси. Тобто те, що обмежує війну. Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції – досі законопроєкт, на жаль, а не закон. Важливо, щоб був закон. Я дякую всім у світі, хто підтримує цей підхід, хто знає, що сила працює.

Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі і наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на «вибори», а на весь час. Ми очікуємо на конкретику від наших партнерів.

Слава Україні!