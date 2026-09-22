Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.09.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 22.09.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1672-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9647 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Бачівськ, Уланове, Товстодубове, Кучерівка, Корчаківка та Андріївка. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Пустогород.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах Бунячиного, Малої Корчаківки та Юнаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Лимана, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п’ять разів атакували в районах Ставків, Шийківки, Новоселівки та Дерилового.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в напрямку населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Добропілля, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Красноподілля, Водянського, Дорожнього, Василівки та Мирного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку населеного пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1441 безпілотний літальний апарат, 312 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!