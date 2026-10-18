Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важлива була доповідь Головкома ЗСУ Михайла Драпатого. Дякую нашим воїнам. Є результати на фронті.

Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Не просто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині, і на Харківщині, і в Запорізькій області. Фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. І так само було і в інші частини року.

Продовжуємо тиснути на фронті. Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська. Знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну.

Фронт наш міцний, і я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання. А особливо відзначу сьогодні 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, що виконує завдання на Олександрівському напрямку. Дякую за впевнені штурмові дії та хороше планування бойових дій.

Дякую воїнам 128-ї окремої важкої механізованої бригади, яка воює теж впевнено та знищує сили окупанта на напрямку нашого міста Запоріжжя. Дякую 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем та 414-й окремій бригаді безпілотних систем. Дякую вам, воїни, за відмінні результати у знищенні окупанта на Донеччині.

Дякуємо нашим штурмовим підрозділам на Покровському напрямку. Ще варто відзначити сьогодні воїнів 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ за вчасну і влучну доставку наших далекобійних санкцій на територію Росії. І також дякую за влучність воїнам СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим розвідкам – ГУР та СЗР. Дякую всім вам! Молодці!

Цей тиждень дуже вагомий з точки зору співпраці з європейцями. Європа чітко розуміє, що відбувається і що Україну треба підтримувати і підтримувати більше у захисті життя. Працюємо, щоб була ППО. Це, звісно, перший пріоритет. Будуть зустрічі в Європі вже наступного тижня, які мають нам допомогти – допомогти суттєво.

Говорив зараз із представниками Президента Америки: Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фактично наші команди не припиняють комунікацію і кожного дня наші команди на звʼязку. Зрозуміло, що є багато речей, які для всіх нас важливі, і що цю війну треба завершувати. Ми все для цього робимо. І намагаємось зробити так, щоб позиція Америки була сильною. Мир приходить тільки завдяки силі і завдяки щирій співпраці. Я дякую всім в Америці, хто саме в цьому нас, Україну, наших людей підтримує. Люди завжди на боці справедливості.

Деталі ситуації зараз на фронті і з намаганнями Росії знищити нашу енергетику, також усі деталі наших спільних можливостей – усе це Україна дає нашим партнерам. Варто працювати оперативно. І треба принести результати своїм народам, своїм державам і наблизити мир – справжній чесний мир, якого всі так чекають. Всі. Україна готова працювати, готова працювати швидко, готова працювати конструктивно, готова працювати чесно, і саме на такий підхід ми розраховуємо від усіх наших партнерів і від європейців, і від американської сторони, безумовно.

Звісно, обговорили і питання ППО. Це передусім постачання «петріотів», яке залежить від Сполучених Штатів і яке може врятувати багато життів. Готуємо подальші дипломатичні кроки. Дякую всім, хто з нами, з Україною!

Слава Україні!