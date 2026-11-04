Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 04.11.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 04.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1715-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2180 осіб. Також знешкоджено танк, сім бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, два засоби ППО, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1104 безпілотних літальних апаратів, 52 ракети, 408 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару та 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7134 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Рожковичі, Гута, Дорошівка, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Харківка, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Степне, Вовківка, Бруски, Бунячине, Гірки, Старикове, Козаче, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Ходине, Мала Корчаківка, Корчаківка, Рогізне, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Олексіївка, Юнаківка, Храпівщина, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнали населені пункти Хотінь, Лужки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти 12 разів проводили штурмові дії. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім КАБ, та здійснив 165 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська та у бік Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог не намагався покращити своє положення.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили п’ять атак в бік Лиману та поблизу населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне та в напрямку Пискунівки, Стародубового, Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти провели дві штурмові дії в бік Никонорівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка, Розкішне, Вільне та у бік Райського, Новопавлівки, Кучерового Яру, Золотого Колодязя.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Білицьке, Молодецьке та у бік Добропілля, Гуліве, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Косівцеве, Різдвянка та поблизу Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили три атаки поблизу Малої Токмачки, Степногірська та в бік населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Продовжуємо ламати плани ворога та нищити окупантів.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Слава Україні!