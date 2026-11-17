Шановні українці, українки!

Сьогодні сильний день для України. Я дякую кожному воїну, усім нашим підрозділам, службам, які були задіяні у відповіді на російські удари, а саме у відповіді по мосту, який окупанти побудували з російської території в Крим. Ми давно говорили, говорили Росії, що досить бити по мостах, по наших містах і селах, по енергетиці України, по залізниці, по суднах із зерном. Досить вже війни. Але щоразу Росія обирає нову ескалацію. Тож українські ракети, українські дрони знову досягли ключової російської воєнної артерії на півдні. Результат Служби безпеки України, усіх наших Сил оборони України, Міністерства оборони України. Окремо я відзначу «Альфу» СБУ. Всіх українських виробників зброї, які дають Україні цей потенціал. Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», Mich-2000, Ruta, «Паляниця», Ан-197 – це реактивна версія дрона «Лютий», також FP-1 та FP-5 «Фламінго», наші «нептуни». Все – українська зброя, яку ми профінансували, забезпечили для військ і воїни застосовують. Будуть і інші наші операції – операції у відповідь на російську агресію.

Був сьогодні також «Рамштайн». Міністр оборони України Хмара та команда України представлять там пріоритети нашої оборони. Це, звісно, ППО – ракети для «петріотів», для «насамсів» та інших систем. Є і діалог заради збільшення нашого флоту бойової авіації. Україна працює, щоб збільшити флот F-16, і я дякую кожній країні, яка може нам допомогти. Окремо говоримо з партнерами щодо нових кроків у далекобійній зброї. Якщо Росія і надалі робить таку ставку на балістику, і на балістику, зокрема, з Північної Кореї, то буде цілком справедливо, щоб партнери наші з Європи, з Америки допомогли нам із тими видами зброї і тими видами технологій, які можуть збалансувати наш захист життя. Це і ракети, які є у Європі і які можуть дійсно досягти російських воєнних виробництв дуже якісно. Це і технології, зокрема американські, які можуть дозволити ураження російських пускових балістики передусім. Це був би найдешевший, найбільш швидкий спосіб захистити наші міста, наші українські громади, закінчити цю війну.

Років два тому в Америці часто говорили про мир завдяки силі. Зараз це вже майже не звучить. На жаль. Але досі актуально. Мир приходить до тих, хто вміє захищати життя і робить це більш ефективно, ніж ті, хто старається життя руйнувати. Росія без пускових для балістики – це Росія з мотивом закінчити війну якнайшвидше. Америка може цим допомогти. Усі знають, що для цього потрібно. Усі розуміють, що це може бути ефективно. Але замість того щоб отримати право на захист саме таке – замість відкриття супутникового зв’язку для ураження російських та північнокорейських пускових балістики поблизу наших кордонів, – є протилежний процес, і, на жаль, на тимчасово окупованих територіях ліміт швидкості Starshield зберігається і зараз. Ми говоримо з нашими партнерами, з Американською стороною щодо цього. Я вдячний кожній країні, яка на «Рамштайні» заявила про пакети підтримки для нас, для України – для нашої армії, для нашого захисту.

Сьогодні ж ми детально обговорили з міністром закордонних справ України, що потрібно для посилення нашої зовнішньої політики. Я доручив сьогодні міністру дещо розширити критерії для визначення кандидатів на посади послів України. Треба залучити більше професіоналів з інших сфер у кадрову дипломатію. Є в нас дуже хороші приклади, коли з громадського сектору, коли з бізнесу приходять на посади послів та досягають конкретних результатів. Треба залучати також з ветеранської спільноти, значно ширше дивитися на суспільно активних людей, обов’язково – зі знанням мов. Я очікую пропозицій дуже скоро від міністра.

Ще одне. Сьогодні Міжнародний день студентів. Я вітаю кожного й кожну, хто навчається, хто навчається тут, в Україні, хто зберігає віру в нашу державу, навчаючись за кордоном, готуючись в Україну повернутись. Усі ми хочемо миру Україні. Всі хочемо Україні успіху. Ми всі бажаємо українським студентам, студенткам бути частиною українського миру, частиною українського успіху. Я вітаю вас із Днем студента. Дякую всім, хто заради України працює, хто воює! Захищаємо нашу державу, захищаємо незалежність. І, будь ласка, бережіть себе від російського зла.

Слава Україні!