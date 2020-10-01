Поліція перевіряє громадський транспортом на виконання карантинних правил

01.10.2020 18:38

Забиті маршрутки та недотримання масочного режиму. У Дніпрі правоохоронці провели рейд громадським транспортом щодо виконання карантинних правил. Порушень вистачає. Адміністративні протоколи поліцейські складали просто на місці. Детальніше — у сюжеті наших кореспондентів.

Центр Дніпра, година пік. Переповнені маршрутки та трамваї. Про масковий режим тут, здається, ніхто не чув. Так працює громадський транспорт у місті, яке опинилося у жовтій карантинній зоні.

Поліцейські зупиняють маршрутки просто посеред дороги. І без зайвих слів складають адмінпротокол на порушників.

Невдоволені та розлючені пасажири виходять з маршрутки. Здається, на вимоги карантину дніпрянам відверто начхати.

У ситуації, що склалася, водій своєї провини не визнає. Чоловік виправдовується: чинити опір пасажирам, що штурмують маршрутку, він фізично невзмозі.

Щоденно на Дніпропетровщині фіксують щонайменше по 2 сотні інфікувань. Найбільше — в обласному центрі. Лікарні переповнені пацієнтами хворими на COVID. Втім, з регулюванням роботи громадського транспорту у Дніпрі проблеми.

В облдержадміністрації вважають, що такі рейди, перед усім, спрямовані на інформування населення. Тому штрафи виписують лише у випадку грубих порушень.

Окрім транспорту — додають чиновники — рейди тривають у школах, дитячих садках та місцях громадського харчування.

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