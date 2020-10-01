На Дніпропетровщині 266 нових випадків коронавірусу

Новий антирекорд в Україні та посилення карантинних заходів у Європі. Пандемія COVID-19 не вщухає. Кількість хворих щодня лише збільшується. В Україні за минулу добу – понад 4 тисячі нових інфікованих. А з початку пандемії коронавірус підтвердили у вже понад двохсот тисяч наших співвітчизників.

Черговий абсолютний антирекорд в Україні. Плюс 4069 нових випадків інфікування за минулу добу. Таким чином з початку пандемії в нашій країні COVID-19 підтвердили у понад двохсот тисяч людей. За минулу добу у лідерах антирейтингу Харківська область – 450, в черговий раз Дніпропетровщина – 266, Одещина – 260, місто Київ – 377 випадків.

Через велику кількість захворілих на COVID-19 у Верховній Раді скасували найближчі пленарні засідання. Аби зменшити скупченість людей в одному приміщенні, народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях і групах. Засідання можуть відбуватися в онлайн-режимі.

Через коронавірус довелося скасувати одну з ігор 1/16 Кубку України з футболу. Команда з Дніпропетровщини майже повним складом виявилась інфікованою.

Загальна кількість підтверджених випадків по Дніпропетровській області — понад 6 тисяч. 267 – лише за минулу добу. До медзакладів надходить все більше пацієнтів із серйозними ускладненнями. Лише до лікарні Мечникова за вчора доправили більш як 10-ро пацієнтів із важкою двосторонньою пневмонією.

Не зменшується кількість нових хворих і в самому Дніпрі. Лише за останню добу – 212 нових хворих. Тож загальна кількість підтверджених випадків у місті — понад 4 тисячі. Більш як дві тисячі пацієнтів одужали.

Вірогідно, що ситуація погіршиться. За прогнозами, найближчими місяцями в Україні можуть щодня виявляти 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів керівник офісу ВООЗ в Україні. В Європі теж число інфікованих буде зростати. До речі, там вже посилюють карантинні заходи. В Німеччині регіонам дозволили обмежувати кількість зібрань та продаж алкоголю, а в Словаччині та Чехії повернули надзвичайний стан.