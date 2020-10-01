В програмі “Безпечна школа” запрацював Viber-бот

Розклад уроків, оцінки, домашнє завдання та актуальна інформація про карантинні обмеження — у смартфоні. В Дніпрі впроваджують черговий етап програми “Безпечна школа”. Запрацював Viber-бот, тож батьки знатимуть, чи була дитина присутня на уроках. Потрапити до Viber-боту можна, отримавши електронний учнівський квиток. Для цього дорослим треба зареєструватися на сайті dniprosmart.dp.ua. Цього тижня нові учнівські вже видали близько 5-ти тисячам школярів молодших класів. Наступного до системи планують під’єднати ще 2 тисячі учнів. На період карантину організовано кур’єрську доставку карток.

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