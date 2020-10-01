Капітально ремонтують медико-санітарний центр №4

Перша реконструкція за майже тридцять років! У Дніпрі капітально ремонтують медико-санітарний центр номер чотири. Вже за два тижні тут повністю оновлять рецепцію та перший поверх. А за рік обіцяють відремонтувати й все інше. За ходом робіт спостерігали наші журналісти.

Вже п’ять років Антоніна Іванівна керує медико-санітарним центром №4. Визнає, поліклініка у жахливому стані. Усюди обшарпані стіни, застаріла каналізація й жодного натяку на енергоощадність. Та невдовзі все зміниться — у медзакладі вже місяць триває капітальний ремонт.

Сучасні вікна і двері, пандуси та занижена реєстратура. А ще повністю оновлені комунікації. Так незабаром виглядатиме перший поверх поліклініки. Реконструкція у самому розпалі. З усім тим медичний заклад продовжує надавати послуги населенню.

Після ремонту тут з’явиться дитяча стоматологія та відділення для дітей з інвалідністю. Завершити роботи обіцяють вже за два тижні. Оновлення інших трьох поверхів заплановано на наступний рік.

Ось на цьому місці з’явиться сучасний швидкісний ліфт. Його в медзакладі чекали найбільше, адже останні десятиліття і лікарям, і пацієнтам доводилось ходити пішки.

На оновлення медико-санітарного центру №4 з міського бюджету виділили майже чотири мільйони гривень. Одночасно ремонтують і ще вісім медзакладів. Загалом, реконструкція усіх об’єктів обійдеться місту у понад сто мільйонів.

Завершити капітальні ремонти цих дев’яти поліклінік обіцяють до кінця року. У 2021 – планують взятися і за міські лікарні.