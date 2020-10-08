Вибух зруйнував приватний будинок

Потужний нічний вибух у Таромському вщент зруйнував двоповерховий приватний будинок! Без жертв обійшлося буквально дивом. Цегляні шматки споруди вибухова хвиля розкидала на кілька метрів. В сусідній хаті вибило вікно. Від гучного вибуху жителі навколишніх будинків прокинулися о четвертій ранку і викликали рятувальників. Що могло спричинити вибух, з’ясовують експерти. Попередньо говорять про вибух балону із метаном. Постраждав 47-річний господар будинку. Його рятувальники знайшли серед руїн. Чоловіка шпиталізували із тяжкими опіками рук та обличчя. Нині він у реанімації.

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