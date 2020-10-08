Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною

08.10.2020 17:52

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку противника. Неподалік населеного пункту Водяне ворог застосував стрілецьку зброю. На провокації українські військовослужбовці не відповідали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

“У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорянь неподалік Болотеного та Катеринівки.”

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