Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку противника. Неподалік населеного пункту Водяне ворог застосував стрілецьку зброю. На провокації українські військовослужбовці не відповідали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

“У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорянь неподалік Болотеного та Катеринівки.”