Вандали пошкодили піксельну стіну на вулиці Короленка

13.10.2020 17:49

Не встигли встановити, а вже пошкодили! У Дніпрі вандали вирвали елемент з нової піксельної стінки, що прикрашає вулицю Короленка. Небайдужі ж відшукали його та повернули дизайнерам. Сьогодні артоб’єкт відремонтували. Як встановлювали піксель та скільки на це витратили — знає Софія Куценко.

Дизайнер Максим самотужки ремонтує свій артоб’єкт. Під рукою молоток, шурупи та мастило. Кілька хвилин роботи — і піксель на місці. Чоловік і досі не розуміє, як можна було пошкодити піксельну стіну.

“Піксель вирвати дуже складно. І це, напевно, неможливо. Треба докладати сили, можливо, механізми. Бо він там защемлюється і так просто його не виламати.”

Пошкодили стіну тиждень тому. Про це стало відомо з гнівного допису дизайнера у Фейсбук. Весь цей час Максим разом з командою шукали варіанти розв’язання проблеми. Та завдяки силі інтернету, все вирішилося доволі просто.

“Несподівано для нас відгукнулася людина, яка сказала, що вона його знайшла і залишила в закладі поруч. Ми зв’язалися із закладом, забрали той піксель.”

Героєм виявився дніпрянин Олександр Єрмошенко. На знак вдячності, творча команда підготувала для нього подарунок. Тільки ось Олександр і досі його не забрав. Можливо, надто сором’язливий, жартують дизайнери.

Ремонт цього пікселя обійшовся місту в нуль гривень, адже елемент відшукався. Якби цього не сталося, довелося б ставити запасний або виготовляти новий. А ось скільки б це коштувало — дизайнери не розголошують.

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