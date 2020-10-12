На WorldSkills Ukraine відбулися змагання для юних мехатроніків

Кращий юний мехатронік України. У Дніпрі в рамках WorldSkills Ukraine на базі “Дніпровської політехніки» за підтримки компанії Інтерпайп відбулися змагання для мехатроніків. Вперше за всю історію цього конкурсу до програми увійшли змагання і для школярів. Створити програму для рОбота-маніпулятора, сортувальника кольорів або навіть слідопита — для цих юних талантів немає нічого неможливого. Дивіться

У фіналі змагань з мехатроніки — три найкращі команди. Це переможці відбіркового етапу, що пройшов в онлайн режимі у вересні. Через карантинні обмеження заняття були у дистанційному режимі. Та це не вплинуло на кінцевий результат. Свою майстерність юніори показували в роботі на конструкторах Fischertechnik. Вони є міні копіями справжнього обладнання, що працює на заводах та фабриках.

Переможе той, хто швидше та краще за інших напише програму для робота. У власних силах не сумнівається — фіналіст Дмитро. Впевнений, із завданнями впорались.

Мехатроніки — спеціалісти, які здатні швидко та якісно обслуговувати обладнання. Ця професія вважається однією з найперспективніших, впевнені у компанії Інтерпайп, яка є і головним спонсором цих змагань. Тож аби повернути інтерес школярів до технічних професій, вже третій рік поспіль запускають спільно з Політехнікою безкоштовний навчальний курс. А такі конкурси — то нагода для юних мехатроників перевірити власні сили та, можливо, навіть визначитися із майбутньою професією.

Кращих юних мехатроніків країни оголосять в онлайн-форматі вже 13 жовтня. Разом з нагородженням переможців WorldSkills Ukraine серед студентів та молодих фахівців.