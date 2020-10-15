На Алеї пам’яті з’явилась нова стела з іменами героїв

День захисників. Ось вже шостий рік поспіль 14 жовтня — важливе для кожного українця. Окрім свята Покрови та козацтва, у цей день почали вітати військовослужбовців. У Дніпрі на Алеї пам’яті з’явилась нова стела. А в Музеї АТО приймають виставку, присвячену загиблому воїну, етнічному українцю, який приїхав з США аби захищати Україну. Детальніше — у наступному сюжету наших кореспондентів.

«Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» – саме так називається виставка, що відкрилася у дніпровському музеї АТО. Вона присвячена добровольцю Маркіяну Паславському — етнічному українцю, батьки якого колись емігрували до США. Офіцер резерву американської армії у 2014-му прийняв тверде рішення захищати землю своїх предків. Воював на Сході у складі батальйону «Донбас». Загинув у боях за Іловайськ. Серед експонатів, що вирішили показати публіці, безліч світлин та особистих речей воїна.

Виставку спільними зусиллями підготували три українські музеї — Київський, Української діаспори, якому родичі загиблого передали його особисті речі. Концепцію та дизайн експозиції розробив Музей Революції гідності. Долучився і Музей АТО – який організував виставку у Дніпрі. Побачити ці експонати можна буде до двадцять дев’ятого листопада. Вхід до музею — вільний.

А от на Алеї пам’яті з’явилася нова стела. Тут – імена та портрети 30 українських військових, які загинули в зоні ООС. У тому числі ім’я сина Людмили Локтіонової – Владислава. Він пішов з життя влітку 2019 року в Донецькій області.

В цілому на Алеї пам’яті у Дніпрі – 17 стел. На них – імена Героїв Революції Гідності та бійців, що віддали своє життя у війні на Донбасі. ООС. Загалом під час бойових дій на Сході України загинули понад 600 жителів Дніпропетровщини.