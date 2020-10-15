Відкрита виставка, присвячена 80-річчю депортації німців

Україно-німецька історія мовою мистецтва. У будівлі мерії відкрили художню виставку, присвячену 80-річчю депортації німців. Через карантинні обмеження, працюватиме вона лише кілька днів, а подивитися на картини зможуть тільки працівники мерії. Попри все, експозиція стала справжнім символом порозуміння двох народів. Подробиці — далі у сюжеті.

Хол Дніпровської міськради виглядає, наче зала художнього музею. Тут десятки картин, на яких зображені болісні моменти українсько-німецької історії — репресії радянського режиму.

“Українців та німців об’єднує дуже болісний спільний досвід, пов’язаний з вигнанням, примусовими роботами та іншими репресивними заходами радянського режиму і в Україні, і в інших країнах.”

Всі ці картини написали п’ятеро художників – етнічні німці, що мешкають в Україні, тож тема їм дуже близька і зрозуміла. Кожна робота демонструє реальну трагічну історію.

З пропозицією про створення такої виставки до Дніпровської міськради звернулися представники німецької спільноти. А відкрили її в рамках тижнів Німеччини в Україні.

Виставка працюватиме декілька днів у холі мерії. Через карантинні обмеження відвідати її зможуть лише співробітники Дніпровської міської ради.