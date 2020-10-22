За минулу добу в області + 363 нових випадків коронавірусу

Цифри щодо розповсюдження коронавірусу знову зросли. За минулу добу в Україні COVID-19 підтвердили у 7053-х людей. Тож з початку пандемії маємо понад триста тисяч лабораторно підтверджених випадків інфікування. Де ситуація найгірше та чи готова медична система до постійного зростання кількості хворих — дивіться далі.

Ситуація із коронавірусом на Дніпропетровщині кардинально не змінилася. Кількість захворілих продовжує зростати. За минулу добу в області + 363 нових випадків. Більшість — знову у Дніпрі (180). Таким чином у місті з початку пандемії маємо майже 9 тисяч лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусу. Втім, кажуть, у міськраді, вони фіксують позитивну динаміку одужання від COVID-19.

А в Україні — черговий антирекорд. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 7053 людей. У лідери вийшов Київ – 631 занедужалих. Далі йде Харківщина та Одещина — понад 600 випадків в кожному регіоні. У списку також Хмельницька та Дніпропетровська області, де понад 300 нових інфікованих.

У МОЗ готуються до будь-якого розвитку подій, тому розробили 4-рівневий план дій на випадок погіршення епідситуації. Головне його завдання – забезпечити надання меддопомоги усім українцям.

Зростання кількості хворих навантажує систему охорони здоров’я. А цей осінньо-зимовий сезон, кажуть лікарі-інфекціоністи, швидше за все буде найтяжчим з початку епідемії. Медиків не вистачає, вони працюють на межі своїх сил та намагаються допомогти кожному. Допомоги просять й від самих українців — аби не нехтували правилами безпеки.

Усіх цих правил мають дотримуватися навіть ті, хто вже перехворів на COVID. Адже медики фіксують випадки повторного зараження.