Не коронавірусом єдиним. Кашель, нежить і температура восени може спіткати будь-кого. Адже прийшов сезон вірусних інфекцій. У групі ризику, як завжди, діти. Що робити, якщо ваша дитина захворіла на ГРВІ? Та як правильно діяти при перших симптомах? Про все це наші журналісти розпитували лікарів. Детальніше — у сюжеті.

Максиму трохи більше року, а він вже переніс чи не півтори десятки застуд. Вперше вірус підчепив у шість місяців. І з того часу хворіє досить часто. Тетяна не розуміє, що з імунітетом сина не так. Восени ж віруси стають більш агресивними, переконана жінка. Через це малий Максимчик стає більш вразливим.

І дійсно, в осінньо-зимовий період організм дитини більш схильний до хвороб. Про це попереджають лікарі. Особливу небезпеку становлять гострі респіраторні вірусні інфекції.

А от трирічному Сашкові жодні віруси не страшні. Хлопчик майже не хворіє. Здебільшого застуди проявлялися у вигляді нежитю, який швидко усували соляними розчинами. Батько малого переконаний: імунітет сина сильний завдяки здоровому способу життя, якого дотримується родина.

Та здоровий спосіб життя — не панацея від вірусних захворювань, каже педіатр. Звісно, є безліч способів для зміцнення імунітету. Проте у кожної дитини все індивідуально. Зазвичай, стійкість до хвороб з’являється із віком.

Восьмирічна Ліза невразлива до застуд. Все завдяки загартовуванню, запевняє її мама. А точніше — моржуванню. Яким дівчинка займається вже два роки. У холодний сезон разом із батьками щовихідних занурюється у Дніпро.

Проте лікарі таке захоплення не підтримують, кажуть — надто ризиково. Утім, все на розсуд батьків.

Уникнути банального ГРВІ іноді неможливо. Але треба, щоб в організму були сили впоратися з інфекцією без ускладнень і якомога швидше. Тож загальні рекомендації щодо дитячого імунітету — ті ж самі що у дорослих: вживати корисну їжу, часто мити руки та уникати скупчень людей.