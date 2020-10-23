У місті відбувся Всеукраїнський форум самоорганізації 

Співпраця ОСББ та ОСН — виток майбутнього. Про це говорили на Всеукраїнському форумі самоорганізації у Дніпрі. Поділитися досвідом вирішили близько тисячі людей з понад двадцяти міст України. Про сучасні інструменти самоорганізації вже знають наші журналісти. Подробиці — далі.

З таким натхненням та гордістю про мешканців свого будинку розповідає пані Ірина. Вже п’ять років вона керує ОСББ “Ялинка 104” у Дніпрі. Сьогодні жінка у новому амплуа. Вона спікер Всеукраїнського форуму самоорганізації. Сюди прийшла аби поділитися власним досвідом. А ще — дізнатися про нові можливості для самоорганізації населення.

Перейняти досвід колег приїхала харків’янка Юлія. Вона вже не перший рік очолює асоціацію ОСББ у рідному місті, проте переконана: Дніпро у цьому питанні досяг більшого. У планах — не тільки дізнатися тонкощі структури ОСББ у Дніпрі, а й розповісти про те, як все влаштовано у Харкові.

Дніпро — абсолютний лідер самоорганізації населення в Україні. У місті аж півтори тисячі ОСББ та понад триста ОСН. З року в рік таких об’єднань тільки більшає. Стають все більш досвідченими та потужними. Але все ж таки потребують підтримки місцевої влади.

Загалом у форумі взяли участь близько тисячі учасників з понад двадцяти міст України. Виступали як зі сцени, так і в режимі “онлайн”.