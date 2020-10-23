У Дніпрі понад 200 нових хворих, але одужало 275 людей 

Черговий антирекорд та новий поділ регіонів за рівнями епідбезпеки. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 7517 українців. На перше місце за кількістю нових хворих вийшла Харківська область. Від понеділка до «червоного» рівня епідемічної небезпеки буде віднесено 100 адміністративних одиниць. Тоді як наразі він діє у 68 містах та районах. Відповідне рішення прийняла сьогодні Державна спецкомісія.

312 нових випадків захворювання за минулу добу на Дніпропетровщині. 14 пацієнтів, на жаль, померли. Серед тих, хто пішов з життя від ускладнень коронавірусу і головна лікарка Нікопольської міської поліклініки номер три Тетяна Савченко. Більшість захворілих в області за статистикою минулої доби — знову у Дніпрі. Це трохи понад дві сотні мешканців. А ось одужало 275 людей. Тож у мерії вбачають привід для стриманого оптимізму.

А в Україні сьогодні черговий абсолютний антирекорд – 7 517 нових хворих. На перше місце вийшла Харківська область (693). Далі йде Київ (635), Одещина (571), Хмельницька та Житомирська області — там понад чотири сотні захворілих у кожній. Усього за минулу добу госпіталізовано понад тисячу хворих, 121 пацієнт помер.

З 26 жовтня «червоний» рівень епідбезпеки діятиме у 100 адмінодиницях. Минулого тижня їх було 68. Відповідне рішення прийняла Державна спецкомісія на сьогоднішньому засіданні. А ось до «зеленого» рівня жоден обласний центр не потрапив. Тож тепер безпечними вважаються 27 адмінодиниць. У жовтій зоні їх буде 53. У помаранчевій — понад чотири сотні. Серед них залишається і Дніпро.

Ознайомитися з оновленим розподілом регіонів за рівнями епідбезпеки та запровадженими обмеженнями можна на офіційних сайтах Кабінету Міністрів та МОЗ.