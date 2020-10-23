У мерії надали пояснення щодо роботи громадського транспорту

23.10.2020 18:32

Великі автобуси замість старих спринтерів, зниклі напрямки маршруток, уживані трамваї з Європи та обіцянки щодо впровадження єдиного електронного квитка. У мерії надали пояснення щодо сьогодення громадського транспортної та планів на найближче майбутнє. Дивимось.

Чисельні нарікання мешканців Дніпра на роботу транспорту у місті, змусили мерію надати пояснення. Зокрема, розповісти, чому не усі маршрути відновили свою роботу після карантину.

Власне через це на дороги й не виїхала частина громадського транспорту. Але поступово такі маршрути відновлюють свою роботу і починають повноцінно працювати. Дехто з перевізників навіть оновлює рухомий склад. Прикладом того є 107 та 118 маршрути. Щодо програми “Смерть маршруткам”, у мерії кажуть — за останній час оновили майже дві сотні машин. Замінили старі спринтери та газелі на великі автобуси.

Спитали чиновника й про перспективи розробки єдиного електронного квитка. Втім, обнадійливих відомостей щодо цього — немає.

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