Пам’ять про тих, хто захищав рідне місто. До цієї дати у стінах міськради підготували фотовиставку. Щоправда незвичайну. Її ідея — згадати людей, які вже після Другої світової війни, під час аварії у Чорнобилі та бойових дій на сході України, виборювали щасливе майбутнє для нащадків. Детальніше у наступному сюжеті.

Фотовиставка поділена на дві частини. У одному крилі міськради — знімки присвячені Чорнобильській трагедії. На світлинах — герої, що віддали здоров’я та життя за майбутнє свого народу.

Опромінення під час Чорнобильської катастрофи отримали аж 8,5 мільйонів жителів. А пожежу на Чорнобильській АЕС гасили майже чверть мільйона людей. Тільки вдумайтесь у ці цифри. У міській спілці “Союз Чорнобиль Україна” впевнені, подвиг цих хлопців продовжив справу військових, які врятували країну від нацистської загрози.

У другому ж крилі виставки — 14 світлин вже сучасних героїв. Усі вони захищали та продовжують захищати суверенітет та цілісність нашої країни на Сході. Мова, звісно, про бійців ООС.

Виставка не має часових обмежень, тому ці світлини прикрашатимуть коридори міськради ще дуже довго.