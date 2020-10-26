Компанія Інтерпайп захищає своїх співробітників від поширення епідемії 

Здоров’я та безпека співробітників понад усе. Карантинні заходи вже понад пів року діють не лише в громадських місцях, а й в офісах та на виробництвах. Розповідаємо, як захищають своїх співробітників від поширення епідемії, на прикладі промислової компанії Інтерпайп.

Ще з березня на прохідних підприємств компанії ІНТЕРПАЙП почали вимірювати температуру всьому персоналу і представникам підрядних організацій. Процедура нескладна і вже звична для всіх мешканців Дніпра.

Інший обов’язковий атрибут карантину — захисна маска. Ними компанія щомісячно забезпечує своїх працівників. Від початку епідемії вже придбали близько 140 тисяч масок. А ось на обробку рук вже витратили майже 6 тисяч літрів антисептику. Продезінфікувати руки можна у їдальнях, роздягальнях, санвузлах або біля входу в цех.

Окрім посиленого прибирання, побутові та офісні приміщення проходять ще й спеціальну кварцову обробку. Для безпеки співробітників діють безкоштовні маршрути корпоративного транспорту. Щодня на міські та приміські напрямки виходить понад 40 автобусів, і кожен обов’язково дезінфікують.

У разі виявлення коронавірусної хвороби на виробництві, тест коштом компанії здають і контактні особи. Стан хворих і контактних осіб контролюють сімейні лікарі поліклініки ІНТЕРПАЙП.

Загалом від початку карантину компанія витратила понад 47 мільйонів гривень, аби попередити розповсюдження вірусу та захистити співробітників