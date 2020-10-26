На Дніпропетровщині за добу 228 випадків коронавірусу

В МОЗ прогнозують зростання інфікованих на COVID-19. Але не пов’язують це з виборами. Мовляв, погіршення ситуації аналітики вивели, спираючись на кілька факторів. А тим часом за останню добу національний показник навіть знизився. Зафіксовано близько 5,5 тисяч нових хворих — проти 7,5 тисяч, що були наприкінці минулого тижня. На Дніпропетровщині ж за добу 228 випадків коронавірусу. Більш детально про ситуацію — далі.

У Дніпрі спостерігається позитивна динаміка одужання від COVID-19. Хоча вона, як правило, з”являться після вихідних, коли лабораторії не працюють. Таким чином по області на ранок понеділка було зафіксовано зо дві сотні нових хворих на COVID-19. 175 у Дніпрі.

По Україні за останню добу 5426 нових випадків. Не поступається сумним лідерством Харківщина — там майже півтисячі нових інфікованих. Потім йде Одещина, Житомирщина та Львівщина — у них по майже три з половиною сотні хворих за добу. В уряді звітують — у жовтні значно збільшилась кількість лікарняних ліжок, які підключені до кисню. Зараз їх понад 16 тисяч, і це майже на сім тисяч більше, ніж минулого місяця. Але обіцяють, це не все.

Також Україна закупила понад двадцять вісім тисяч флаконів препарату “Ремдесивір”. Його збираються застосовувати при терапії пацієнтів з тяжким та середнім перебігом хвороби. Водночас Всесвітня організація здоров’я назвала цей препарат неефективним при коронавірусі. У вітчизняному МОЗ переконані в іншому, і внесли його у протокол лікування.

Ну, а по всьому світу вчені не перестають працювати над вакцинами від COVID-19. Про свою готовність почати клінічне тестування на людях повідомив Ізраїль. Процес розпочнеться наступного місяця. Щодо української вакцини, про яку в МОЗ заявили нещодавно, вона ще на доклінічному етапі.

Тим часом в Україні оновили карантинні зони. До червоної зони потрапило ще більше регіонів. Якщо декілька тижнів тому в ній були тільки 2 міста. То зараз — сотня населених пунктів, серед яких 11 обласних центрів. Вперше у списку опинились Миколаїв та Рівне.