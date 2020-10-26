Явка на вибори по Дніпропетровщині – 34%

До вирішального дня виборів кілька місяців готувалися всі політичні сили й запекло боролися за електорат. Лише у день тиші поліція Дніпропетровської області отримала понад 80 звернень про порушення. Це голосування було особливим, адже пройшло в умовах епідемії та ще й за зміненим виборчим кодексом. Тож як відбувалося волевиявлення — бачили наші кореспонденти.

Санітарна підготовка до дня виборів у Дніпрі розпочалася ще з ночі. На вулиці міста виїхали рятувальники, аби обробити дезінфектантом прилеглу до дільниць територію.

Готовність дільниць до голосування, а саме відповідність усім карантинним нормам, перевірялась напередодні. У тому числі під пильним наглядом ЗМІ. Та гарна картинка — то одне. А як на справді?

Це — виборча дільниця на базі Медичної академії. На вході просять одягнути захисну маску та міряють температуру.

Черг на цій дільниці не спостерігається. Виборча комісія ознайомлена з санітарними вимогами й контролює ситуацію. Голова демонструє усі протиепідеміологічні заходи.

Не забули й про окрему кабінку для електорату з підвищеною температурою. Таких тут зранку ще не було. Однак прийняти потенційно хвору людину — готові.

А ось ця виборча дільниця у самісенькому центрі Дніпра, неподалік театру Опери та балету. Як вам така чималенька черга? От і людям у ній, м’яко кажучи, не до жартів.

Через що ж така затримка? Виявляється, винний термометр, яким проводять термоскрінінг. Тільки на одну людину йде до хвилини часу.

Та не термометром єдиним. Ось цей чоловік, до речі член виборчої комісії, мабуть, забув — як потрібно носити захисну маску. І навіть після зауваження продовжує сперечатись.

І такі випадки далеко не поодинокі. Це — одна з двох виборчих дільниць, розташованих у другій школі Дніпра. У члена комісії маска на підборідді. А пані поряд взагалі забула її надягнути.

Голова виборчої дільниці, під час запису інтерв’ю з її заступником, намагається вмовити нас не показувати це відео. Мовляв, всі інші ж в масках, тож і проблеми немає. А членкиня комісії, виявляється, спустила маску, щоб носа почухати.

Не проходить і кількох хвилин, як ми помічаємо ось цього чоловіка!

Голова дільниці спершу погрожує поліцією, а потім люб’язно супроводжує чоловіка до кабінки для голосування. Мовляв, людина заплуталася, з ким не буває.

На другому поверсі цієї ж школи розташована ще одна дільниця, але тут вже жодних порушень ми не побачили. Хоча охочих проголосувати чимало.

Свій громадянський обов’язок виконує й Олена Андріївна з онукою. Попри поважний вік, жінка вирішила не пропускати вибори.

На вулиці ж на виборців чекає волонтер з ось такою картонною скринькою. Він пропонує відповісти на питання від президента — анонімно заповнити анкету, схожу на бюлетень. Черги тут немає, та потроху відповіді набираються.

Тутешній волонтер розмовляти з нами відмовився. Натомість говірким виявився його колега, який працює під іншою виборчою дільницею.

Хлопець каже: тут все серйозно. Скринька хоча й картонна, але опломбована. І до відповідей виборців ніхто доступу немає.

Те, що явка на цих виборах низька, стало зрозуміло вже опівдні. На 12:00 в області проголосувало близько 15% електорату, в Дніпрі ще менше — трохи більш як 10.

Голосування у Дніпрі та області пройшли без масових порушень, втім, деякі таки були. У Нікопольському районі літній чоловік розірвав бюлетені. Як потім пояснив, у такий спосіб він висловив своє невдоволення. Мовляв, звернувся за допомогою до членів комісії, а ті йому відмовили. На пенсіонера склали протокол.

В Нікополі ж правоохоронці викрили так звану “карусель”. За незаповнений бюлетень з кандидатами на посаду міського голови, людям пропонували по 200 гривень. Також на Дніпропетровщині були випадки фотографування бюлетенів.

Втім, остаточно говорити про те, що вибори минули спокійно, стане можливим лише за підрахунку усіх голосів. Нерідко саме на цьому етапі виникають численні непорозуміння та порушення закону. А якість виконання карантинних заходів на виборах стане зрозумілою за декілька тижнів. Усі крапки над “і” розставить статистика захворюваності на коронавірус.