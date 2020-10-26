Підрахунки голосів будуть довгими, вважають у Комітеті виборців

Наразі, у Дніпрі лише шоста частина дільниць здали протоколи до ЦВК. Члени комісій провели увесь понеділок в чергах. Детальніше про попередні результати голосування та статистику порушень у день виборів — дивіться у наступному сюжеті.

Як і самі вибори, так і ніч після них у Дніпрі пройшли відносно спокійно. Та з самого ранку під стінами міськради вишикувались довжелезні черги. Саме сюди почали звозити виборчу документацію. Наразі, комісія вже затвердила протоколи від 68 виборчих дільниць. Також, через помилки чимало паперів повернули на уточнення.

А ось так нині виглядає сесійна зала міської ради. Замість депутатів вже пів доби тут на свою чергу чекають члени комісій, які привезли документи та протоколи. Люди страшенно втомилися! Кажуть, програма зависає, й все відбувається надто повільно.

Цьогорічні вибори насамперед відзначилися низькою явкою. У комітеті виборців кажуть — це історичний мінімум. Всього своїм правом на волевиявлення скористувалися трохи більш як 30% жителів області, які мають право голосу. У Дніпрі до дільниць дійшли приблизно двісті двадцять сім тисяч містян. Труднощів на цих виборів додав й новий кодекс.

“Зважаючи на те, що у нас нова виборча система, багато членів комісії припустились численних помилок під час підрахунку і їх повертають на уточнення. На жаль, це затягуватиме процес навіть невідомо на який термін.”

За даними екзитполів, найбільшу підтримку у Дніпрі отримав чинний міський голова Борис Філатов. Також, попередньо 6 політичних партій подолали 5% бар’єр. Остаточні ж результати голосування мають повідомити до шостого листопада. Саме ця дата, згідно з законодавством, є граничним терміном для підрахунку.