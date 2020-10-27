На маршрут до Придніпровська додадуть ще кілька тролейбусів 

Ще більше нового муніципального транспорту. Додати кілька тролейбусів на маршрут до Придніпровська вирішили у мерії. Все, аби покращити інтервал руху. Наразі у цьому напрямку вже курсують 8 машин. Кожна має запас автономного ходу до 15 кілометрів. Й, завдяки цьому, може проїхати більшу частину маршруту без контакту з мережею. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Просторий салон, декілька кондиціонерів, пічок та ще й функція заниженої підлоги на додачу. Це вже не кажучи про кабіну водія, облаштовану за останнім словом техніки. За кермом цього красеня, що курсує між центром міста та Придніпровськом — Олександр. Чоловік запевняє, за тридцять років роботи мав справу з різною технікою, але ця — найзручніша.

Та використовувати ресурс машини на повну поки що не виходить. Адже через карантин до салону можна брати лише четверту частину пасажирів від максимальної можливості тролейбуса.

Курсують тролейбуси навіть у годину пік з інтервалом у 15-20 хвилин. Й банально не можуть забрати усіх охочих пасажирів. Та мешканці Придніпровська згодні й на таке. Адже до цієї осені вони взагалі не мали муніципального транспорту.

Аби все ж покращити інтервал руху, у міськраді вирішили додати декілька тролейбусів на цей маршрут. Вже найближчим часом на лінію вийдуть ще дві машини. Це, запевняють чиновники, зменшить час очікування на 3-4 хвилини.

Для більш ефективної роботи маршруту у кінцевій зупинці тролейбусів облаштували диспетчерську. Тут водії зможуть перепочити під час обідньої перерви.

В середньому дорога з Придніпровська до центру міста на нових тролейбусах займає трохи більш як 40 хвилин. За півтора місяця, що існує маршрут, його послугами вже скористалися приблизно 50 тисяч містян.