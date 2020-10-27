В осінній призов потрапили вже понад 650 мешканців області

27.10.2020 18:20

Осінній призов. Служити до армії вже відправилися понад 650 мешканців області. Переважно новобранці поповнили ряди Збройних Сил України та Національної гвардії. На строкову військову спрямовують хлопців від 18-27 років. Молоді люди, які мають диплом про вищу освіту, служитимуть рік, решта хлопців — півтора. Строковиків до зони проведення ООС не направляють.

“У зв’язку з коронавірусом, у нас відправки відбуваються дуже маленькою кількістю осіб. Ми стали частіше відправляти людей, але менше. Ну а також, зрозуміло, що у нас і скринінг, і масковий режим. Усі призовники прибувають з районних центрів уже з тестами на COIVID-19.”

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