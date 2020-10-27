В осінній призов потрапили вже понад 650 мешканців області
Осінній призов. Служити до армії вже відправилися понад 650 мешканців області. Переважно новобранці поповнили ряди Збройних Сил України та Національної гвардії. На строкову військову спрямовують хлопців від 18-27 років. Молоді люди, які мають диплом про вищу освіту, служитимуть рік, решта хлопців — півтора. Строковиків до зони проведення ООС не направляють.
“У зв’язку з коронавірусом, у нас відправки відбуваються дуже маленькою кількістю осіб. Ми стали частіше відправляти людей, але менше. Ну а також, зрозуміло, що у нас і скринінг, і масковий режим. Усі призовники прибувають з районних центрів уже з тестами на COIVID-19.”