У Дніпрі ось-ось розпочнуть опалювальний сезон

Відповідне розпорядження видала міська рада. Спочатку тепло надійде до об’єктів соціального значення, а саме в дитячі садки, школи та лікарні, в тому числі й пологові будинки. Станеться це 30 жовтня. А вже у понеділок, з 1 листопада, почнуть почергово під’єднувати житловий сектор. Опалення досі не вмикали, бо цього року жовтень видався відносно теплим. Й середньодобова температура повітря не була нижчою за вісім градусів протягом трьох діб.

“Підприємствам “Теплоенерго”, “Коменергосервіс”, підрозділу “Придніпровська теплоелектростанція” та всім організаціям, що експлуатують котельні й тепломережі у Дніпрі — провести пуск об’єктів з подачею опалення та постачання гарячої води споживачам з 1 листопада 2020 року.”