Зі скандалами та постійними перебоями у системі. Але підрахунок голосів — триває. У стінах міськради продовжують опрацьовувати бюлетені. Наразі територіальна комісія вже прийняла протоколи від півтори сотні дільниць. Залишилось — ще 275. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Четверту добу в приміщенні міської ради комісія опрацьовує протоколи та виборчу документацію. Процес безперервний — фактично цілодобово втомлені та знесилені члени дільничних комісій чекають на свою чергу. В середньому за день тут приймають по вісімдесят протоколів.

Станом на цю годину вже прийняли близько 150 комісій. Частину протоколів через помилки відправили на уточнення. Насамперед розбіжності виникають через людський фактор — неуважність та низьку кваліфікацію членів ДВК. Проте процес пришвидшився, кажуть у територіальній комісії. Це сталося, коли перестала зависати роботу електронна система.

Під час підрахунку не обійшлося без скандалів. Один з членів ДВК побачив, як його колега з іншої дільниці ставить помітки просто у бюлетенях. Це добре помітно на цьому відео.

На місце викликали правоохоронців. Ті зафіксували факт порушення та внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває слідство.