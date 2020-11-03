СБУ виявила розкрадання запчастин до бойових гвинтокрилів

03.11.2020 19:20

СБУ виявила систему оборудок, до якої причетні посадовці одного зі стратегічних підприємств України та власники російської авіакомпанії. Вони системно цупили технологічні вузли та авіадеталі. Останнього разу збиралися продати двигун вартістю в майже один мільйон доларів. Як вважають слідчі, покупцями виступали оборонні компанії Близького Сходу та країни колишнього СНД. Служба безпеки затримала начальника відділу українського підприємства. Тривають слідчі дії.

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