СБУ виявила розкрадання запчастин до бойових гвинтокрилів

СБУ виявила систему оборудок, до якої причетні посадовці одного зі стратегічних підприємств України та власники російської авіакомпанії. Вони системно цупили технологічні вузли та авіадеталі. Останнього разу збиралися продати двигун вартістю в майже один мільйон доларів. Як вважають слідчі, покупцями виступали оборонні компанії Близького Сходу та країни колишнього СНД. Служба безпеки затримала начальника відділу українського підприємства. Тривають слідчі дії.

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