У лікарнях Дніпра наразі перебувають 558 хворих на коронавірус

Майже 9000 хворих на коронавірус виявили в Україні за добу. Понад півтори сотні людей померли. У МОЗ назвали ситуацію близькою до критичної. Вже відомо: мобільні шпиталі розгортатимуть принаймні в трьох місцях: у Києві, Донецькій та Луганській областях. Яка ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині — дивіться далі в сюжеті.

За минулу добу на Дніпропетровщині зареєстрували 319 нових випадків захворювання на коронавірус. Це вдвічі більше, ніж до того. 97 нових інфікованих з Дніпра, 67 – з Кривого Рогу, 30 – з Синельникового, 24 – з Жовтих Вод. У лікарнях обласного центру наразі перебувають 558 пацієнтів.

У лікарні Мечникова на підтримку коронавірусних хворих йде до двох тонн кисню на день. У вкрай важкому стані в реанімації перебувають 20 людей. Медики розповідають: багато пацієнтів потрапляють до них занадто пізно.

Загалом за минулу добу в Україні виявили 8899 хворих на COVID-19. Найбільше у Києві – 789 нових випадків, 712 – на Харківщині, 506 – на Хмельниччині. Міністр охорони здоров’я назвав ситуацію із захворюваністю в Україні критичною. Й вкотре закликав дотримуватися правил карантину.

Також у МОЗ нагадали що робити, якщо у вас з’явилися симптоми коронавірусу. Ні в якому разі не варто їхати до лікарні в маршрутках чи навіть таксі, бо ви можете інфікувати оточуючих. Варто зателефонувати своєму сімейному лікарю. Або до швидкої допомоги, якщо окрім температури вище 38 градусів, маєте хоч один із симптомів.

У МОЗ наголошують: не треба займатися самолікуванням. Якщо не можете додзвонитися сімейному лікарю, звертайтеся до COVID-контакт центру. Номер зараз на ваших екранах.

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Також, додають в Міністерстві охорони здоров’я, в Україні вже завершили випробування вітчизняних експрес-тестів і розпочинають їх використовувати для діагностики COVID-19.