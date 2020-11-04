Мерія обіцяє оновити їдальні, вбиральні та спортивні зали у 95 школах

Протягом наступних трьох років міська влада обіцяє оновити їдальні, вбиральні, спортивні зали та покрівлю у 95 школах Дніпра. Середня вартість ремонтів від 3 до 10 мільйонів гривень. Сьогодні чиновники презентували проєкт однієї з таких реконструкцій — спортивної зали у школі № 26, що на вулиці Каруни. Як оцінили його батьки учнів — дивіться далі в сюжеті.

Тетяна, представниця батьківської спільноти школи № 26, показує, в яких умовах навчається її 8-річний син.

Полущена підлога, стеля що провисає, морально застаріле обладнання. Спортивній залі вже понад півстоліття. Останній капітальний ремонт тут був 15 років тому, розповідає заступниця директора. Все що могли лагодили власним коштом.

Капремонт цього спортзалу заплановано на наступний рік. Вже готова проєктна документація. Приблизна вартість робіт – 5 мільйонів гривень. Зміни будуть глобальні, запевняють в департаменті гуманітарної політики Дніпра.

Сьогодні чиновники представили проєкт змін. Батькам він прийшовся до смаку, втім вони просять оновити не лише інтер’єр, а й поставити сучасне спортобладнання.

Загалом у Дніпрі 160 шкіл. Протягом наступних трьох років планують відремонтувати їдальні, санвузли, спортивні зали та покрівлю у 95-и з них. Це переважно заклади, де навчаються більше тисячі учнів. Які саме школи потраплять до списку щасливчиків — обирали із залученням батьківської ради Дніпра.

На жаль, до 2024 року заявки на реконструкцію більше не прийматимуть. Наступного року ремонти розпочнуть у 31 школі.