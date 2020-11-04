Суд по резонансній ДТП затягується

Найстрашніший день в житті! Саме таким стало 16 лютого для матері Олександра Усачова. Тоді чоловіка разом із 4-річною дочкою на проспекті Слобожанського збила автівка. Олександр загинув на місці. Маленьку Надійку вдалося врятувати. Інцидент набув великого резонансу. Суд над учасниками ДТП триває й досі. Але родина та друзі загиблого впевнені — справа затягується. Тому прийшли до суду вимагати справедливості й скорішого завершення процесу.

Олександр Усачов був відомим ведучим святкових заходів, його добре знали в рідному Індустріальному районі. 16 лютого він разом із донькою переходив Слобожанський проспект на зелене світло. Раптово на величезній швидкості в них в”їхала автівка. Вже потім стало відомо, що в машині знаходились два члени злочинного угрупування та викрадений ними чоловік. Всіх затримали. Невдовзі справу передали до суду, який триває й досі.

Колеги та друзі Олександра Усачова зібралися під стінами суду, аби розгляд справи не гальмувався. Серед них — мати загиблого. Жінка чекає справедливого вироку. Тут заради онуки Надійки, яка дивом вижила в тій страшній аварії.

Жінка впевнена, справу гальмує захист головного обвинуваченого Михайла Дубовикова, користуючись прогалинами у слідстві. Хоча докази свідчать, що саме він був за кермом автівки, яка збила на смерть Олександра Усачова.

Інший фігурант справи — Олександр Скипочка, окрім процесу про смертельну ДТП, теж проходить і по провадженню щодо викрадення людини. Адвокату родини загиблого стало відомо, що чоловік дає різні свідчення. У справі про аварію каже, що Дубовиков не сидів за кермом. По іншій же — стверджує протилежне.

Сам обвинувачений Дубовиков своєї провини у смертельній ДТП не визнає.

Через необхідність допитати фігуранта Скипочку знову, остаточний висновок суду не пролунав. Дубовиков залишається під вартою. Справу під особистий контроль взяв народний депутат Дмитро Кисилевський. Більше тисячі мешканців лівого берега Дніпра звернулись до нього з проханням не дати загальмувати цей процес.

Дмитро Кисилевський спрямував відповідне звернення до Генеральної прокуратури, до Національної поліції та поліції Дніпропетровської області. А тим часом мати загиблого Олександра Усачова чекає на вердикт суду і сподівається, що Михайло Дубовиков отримає заслужене покарання.

Наступне засідання суду по справі ДТП, в якій загинув Олександр Усачов, призначено на 18 листопада.