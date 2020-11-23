Попри холоди та пандемію коронавірусу! У Дніпрі цими вихідними відбувся 5-й Interpipe Dnipro Half Marathon! Щоб дотриматися санітарних вимог, організатори влаштували його в онлайн-форматі. У півмарафоні взяли участь понад дві тисячі бігунів з 22-х країн світу. Титульним партнером заходу незмінно залишається українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Як усе було — дивіться далі в сюжеті!

Фестивальний причал, за чверть восьма ранку. На вулиці – 1, проте любителі бігу завзято готуються до старту, зігріває розминка та підтримка друзів.

Пробігтися прийшли цілими командами. Олена Кучер — кранівниця на Інтерпайп НТЗ. Сьогодні вона долає 21 кілометр разом із колегами, яким вже два роки допомагає на тренуваннях.

Цьогорічний Interpipe Half Marathon перенесли із весни на осінь через карантинні обмеження. Змінився й формат забігу. Від масового старту відмовилися, щоб уникнути скупчення людей. Учасники самі обирають собі маршрут для пробіжки. Результати фіксуються завдяки GPS у спеціальному додатку на телефоні.

Досвідчені спортсмени та аматори мали змогу випробувати себе на різних дистанціях – 4,2, 10 і 21 км. Після фінішу, кожен учасник отримає заслужену медаль. Їх організатори заздалегідь надіслали поштою. Interpipe Half Marathon проводять в Дніпрі вже 5-тий рік поспіль. Титульним партнером заходу незмінно залишається українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Цими вихідними окрім Дніпра ювілейний дніпровський півмарафон бігли у Києві, Нікополі, Новомосковську та навіть поза межами України. До спортивного свята приєдналися відомі артисти та блогери. Приміром, блогерка та співачка Jerry Heil, телеведучі Слава Варда та В’ячеслав Матюхін, радіоведуча Юлія Малахова та багато інших. Якби не пандемія коронавірусу, ювілейний Interpipe Dnipro Half Marathon зібрав би понад 6000 учасників — певні організатори. У 2021 вони сподіваються побити цей рекорд.