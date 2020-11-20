До лікарні Мечникова доправили пораненого з-під Авдіївки

20.11.2020 19:00

За минулу добу російські окупаційні війська двічі порушили режим всеосяжного припинення вогню. Обидва рази на Донецькому напрямку. Поблизу Мар’їнки працював снайпер, а в районі Авдіївки ворог застосував гранатомет. Як наслідок одного із наших воїнів поранено. Це 21-річний хлопець із Маріуполя. Після польового шпиталю бійця доправили до лікарні Мечникова. Медикам вдалося стабілізувати військового, наразі його життю нічого не загрожує.

Ситуація в зоні ООС контрольована – запевняють в Міноборони. Утім ще до завершення доби ворог щонайменше двічі порушив режим тиші на Луганському напрямку. Також українській розвідці стало відомо: на окупованій території розпочато прИзов чоловіків для проходження зборів резервістів.

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