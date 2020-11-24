Компанія Інтерпайп продовжує допомагати медикам

З початку пандемії саме вони опинилися не передовій боротьби з коронавірусом. Питання захисту медичних працівників стоїть ще гостріше тепер, коли в області щоденно фіксується біля тисячі випадків COVID-19. Допомагати лікарям продовжує бізнес. Велику партію засобів індивідуального захисту компанія ІНТЕРПАЙП передала до обласної лікарні імені Мечникова, а також до Новомосковська та Нікополя. Подробиці знають наші журналісти.

Компанія Інтерпайп продовжує відстежувати динаміку захворюваності на COVID-19 в області. Та відразу реагує на потреби медзакладів. В першу чергу це лікарні Дніпра, Новомосковська і Нікополя. У цих містах розташовані підприємства компанії й мешкає більшість її співробітників.

Лікарня Мечникова найпотужніша база боротьби з епідемією в області. Зараз у її ковідцентрі знаходяться 190 пацієнтів, 18 з яких у критичному стані. За життя хворих борються лікарі. Підступність вірусу деяким медикам довелося зазнати на собі. Тож захист потрібен щохвилини.

До обласної лікарні Мечникова компанія Інтерпайп спрямувала п’ять тисяч комплектів індивідуального захисту — хірургічні маски, медичні шапочки, рукавички та ізоляційні халати.

Ще 4 тисячі ізоляційних халатів та по вісім тисяч інших засобів захисту отримали медики опорних лікарень Новомосковська і Нікополя.

Загальна вартість комплектів склала понад мільйон гривень. У листопаді велику партію засобів індивідуального захисту від компанії також отримали медики сімох лікарень Дніпра.