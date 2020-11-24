Жителі Дніпра активно вакцинуються від грипу

Вакцинація від грипу — ключ до легкого перебігу COVID-19. Про це вже кажуть лікарі по всьому світу. І хоча щеплення — не панацея від коронавірусу, пережити хворобу воно таки допоможе. Також вакцинація з великою ймовірністю вбереже від сезонних інфекцій та зміцнить імунітет. Але зробити цю процедуру наважуються далеко не всі. Про профілактику грипу під час пандемії COVID – дізнавалася Софія Куценко.

Більше тисячі гривень на три дози вакцини проти грипу витратила пані Олена. Та це майже нічого в порівнянні з тим, скільки часу пішло на пошуки препарату. У державних поліклініках, жаліється жінка, вакцини вже немає. Така ж ситуація й в аптеках. Дивом придбати її вдалося в одному з маленьких містечок нашої області. Тоді виникла інша проблема — знайти людину, яка б зробила щеплення вдома.

Саме через це Олена прийняла рішення зробити щеплення самостійно.

Та лікарі запевняють: вакцинуватися вдома — неправильно, а інколи навіть небезпечно.

Та у розпал пандемії коронавірусу до яких тільки заходів люди не вдаються, аби бути здоровими. І хоч вакцинація від грипу — не панацея від COVID, вона дає шанс перенести хворобу легше.

«Ваксігрип Тетра», «Інфлувак» та «Джисі Флю». Зазвичай саме цими препаратами вакцинують від грипу українців. Вони захищають від чотирьох штамів вірусу. До цьогорічного епідсезону до нашої країни поставлено 665 тисяч доз вакцини. Це на 150 тисяч більше, ніж торік. Але і цього, кажуть медики, не вистачає.

Вакцинація від грипу дійсно у 2020 має великий попит, кажуть лікарі. Тільки за останній місяць у клініці Івана Миколайовича вакцинували понад 1200 пацієнтів. Торік за увесь сезон щеплення зробили лише 900 людей.

Слова свого лікаря підтверджує і Євгенія. Жінка щеплюється від грипу вже не вперше. Вважає, що завдяки цьому підвищила якість імунітету. Тож цьогоріч, коли захворіла на COVID, не страждала від його проявів.

Безсимптомно на коронавірус перехворіла й Анна. Жінка вакцинується від грипу вже 5 років. Саме це, вважає, її і врятувало. Цього річ вмовила зробити щеплення усю родину. Навіть батьків, які таку профілактику взагалі не визнавали. Каже: вакцинуватися набагато дешевше, аніж вилікувати інфекцію.

Вакцинація від грипу в середньому обійдеться у 600 гривень. Процедура проста і не займає багато часу. Протипоказань лише два — наявність ГРВІ та онкохвороби.