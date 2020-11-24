В області 429 нових інфікованих коронавірусом

24.11.2020 18:23

В Україні за останню добу додалося понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу. Перше місце утримують Київ та Київська область. Дніпропетровщина йде третьою з показником у 952 хворих. Загалом, за останню добу з діагнозом COVID госпіталізували 1403 особи. Майже 200 людей від цієї недуги померли.

В області за добовим показником захворюваності продовжують займати перші місця Дніпро та Кривий Ріг. Зокрема, в обласному центрі нарахували 429 нових інфікованих.

У центрі екстреної медичної допомоги відзвітували – за останній тиждень виконали понад чотириста виїздів на виклики до пацієнтів потенційно хворих на коронавірус. 367 людей шпиталізували. Один ковід-позитивний чоловік від стаціонарного лікування відмовився. І закінчилося це трагедією.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть — ситуація з кожним днем все складніша, але лікарні навантаження поки що витримують. Від населення очікують дотримання протиепідеміологічних заходів.

Наразі, за весь час пандемії в Україні захворіло близько 650 тисяч людей. 300 тисяч з них – одужали. Понад 11 тисяч ковід-позитивних пацієнтів – померло.

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