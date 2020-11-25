У театрі Опери та балету сподіваються, що публіка все ж побачить “Мадам Баттерфляй”

Прем’єра яку 4 рази анонсували, але кожного разу вимушені були переносити. Й все через карантин. Тепер же у театрі Опери та балету сподіваються, що публіка все ж побачить виставу “Мадам Баттерфляй”. Це має статися 27-го листопада. Вокалісти та оркестр невтомно репетирують, художники відновлюють декорації та одяг акторів. Театр знов готовий розповідати про любов, зраду й смерть під музику Джакомо Пуччіні.

У музиці, що передує третьому акту опери, є й напруга кульмінації історії про бідну Чіо Чіо Сан і, звісно, японський колорит.

Кожна мізансцена нагадує японську гравюру. Ії підкреслюють костюми й навіть пластика артистів. Екзотичний одяг, світло й музика, за думкою режисера, повинні підсилювати емоцію.

Партія сопрано головної героїні мадам Баттерфляй в усі часи вважається найскладнішою в оперному репертуарі.

В опері звучить ще такий рідкісний голос як меццо-сопрано. В героїні за ім’ям Сузукі.

Один з головних героїв, винуватець трагедії у житті Чіо Чіо Сан, Бенджамін Пінкертон написаний Пуччіні для тенора. Цю партію виконує запрошений з одеського театру Віктор Мельник. Артист вважає, роль потребує як сили голосу, так і великих переживань.

І цього разу в історії мадам Баттерфляй, прекрасного й тендітного метелика, фінал буде трагічний. Саме цим й замислював торкнутися сердець великий Пуччіні.

Глядацьку залу на прем’єрі планують заповнити лише наполовину. Та від цього радість зустрічі зі справжньою оперою не буде меншою. Як у відвідувачів, так й в артистів.

Прем’єра Мадам Баттерфляй для артистів — вже реальність. Адже оперними пристрастями сцена наповнюється поступово. Кульмінацією має стати вечір 27 листопада.